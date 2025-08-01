Важная надбавка к пенсии в Николаевской области с 1 августа официально прекратила действие.

Многих интересует вопрос, будут ли начислять надбавку к пенсии в Николаевской области с 1 августа, которую предоставляли от ООН, сообщает Politeka.net.

Разъяснение предоставила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Прибавка к пенсии в Николаевской области с 1 августа от ООН официально прекратила действие. Проект реализовывали для наиболее социально уязвимых слоев населения, проживающих в регионах, приближенных к зоне боевых действий. Соответствующее решение было принято в связи с ограниченным финансированием.

Согласно официальному разъяснению ведомства, последние выплаты в рамках этой инициативы были произведены в июле 2025 года. Именно июльские выплаты стали финальным этапом работы проекта, реализуемого Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) совместно с Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины. Как отметили в министерстве, деятельность программы остановлена из-за нехватки финансовых ресурсов со стороны международных партнеров.

Этот проект стартовал в августе 2023 года. Его целью была поддержка наиболее уязвимых категорий населения — людей, которые находятся в зоне повышенного риска из-за близости к боевым действиям, имеют ограниченный доступ к стабильному источнику доходов и не получают помощи от других международных организаций.

Среди главных бенефициаров программы были пенсионеры, лица с инвалидностью, включая детей, а также граждане, не имеющие права на получение пенсионных выплат. Основным условием для участия в программе было наличие дохода, не превышавшего три тысячи двести пятьдесят гривен в месяц, а также проживание в территориях, где ведутся или могут возобновиться активные боевые действия.

Каждый месяц украинцы получали денежную помощь в дополнение к базовой государственной поддержке. В общей сложности за два года реализации инициативы было выплачено более пяти миллиардов гривен.

Несмотря на завершение программы надбавки к пенсии в Николаевской области с 1 августа ООН, в Министерстве социальной политики не исключают ее возможного возобновления.

Это станет возможным только при поступлении дополнительного финансирования от международных доноров и партнерских организаций. Ведомство уверяет, что делает все возможное для поиска новых источников финансирования с целью продолжения поддержки наиболее нуждающихся украинцев, живущих в сложных условиях, вызванных войной.

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