В харьковских больницах, принимающих пациентов с ковидом, не хватает более 2000 медиков.

Об этом сообщила заместитель харьковского городского головы по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

"Мы потеряли много врачей за время карантина 2225 человек. Из них ушло от нас 665 врачей и 883 медицинских сестер. К сожалению, набрать людей в таком количестве на сегодняшний день невозможно", — сказала чиновница.

Также она добавила, что катастрофически не хватает семейных врачей, терапевтов, педиатров.

"Зарплата никакая и постоянно медики плохие, никто доброго слова не сказал; и только обещают вот повысим , вот решаем о зарплате! На энтузиазме далеко не пойдёшь", "Докторов надо ценить, уважать, предоставить высокие зарплаты,так как они рискуют своим здоровьем и жизнью ,тогда будет избыток, а не хватать", "Это происходит в любой сфере,где нужны те,кто что-то делает руками,физически. А медики ездят,как и миллионы других,работать в Европу.На скорой очень большие зарплаты,это да.И в поликлиниках платят копейки", - пишут украинцы в сети.

Ранее сообщалось, что в Украине разрешили делать прививки от коронавируса COVID-19 всем детям от 12 лет и старше, а не только тем, кто относится к группе риска, как было раньше.

Это предусмотрено приказом Министерства здравоохранения от 13 октября.

Если возникнет дефицит вакцин, то в первую очередь будут делать прививки детям от 12 лет и взрослым, которые имеют высокие риски тяжелого течения COVID-19 и серьезных осложнений от него.

Отмечается, что использование вакцины Pfizer противопоказано при наличии в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины. Детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы вакцин Pfizer/BioNTech, следует отложить введение второй дозы до получения научных данных.

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