Объявлен график отключения газа в Киевской области, сообщает Politeka.

Информацию об этом обнародовал Мироновский городской совет

Несколько многоквартирных домов по улице Соборности временно останутся без газоснабжения. Причина – проведение регламентного технического обслуживания сетей, которое будет осуществляться силами Мироновского участка Кагарлыкского управления эксплуатации газового хозяйства. Работы производятся в рамках плановой проверки технического состояния систем в жилом секторе.

Газоснабжение будет прекращено в три этапа. Первыми во временное отключение попадут жители дома №128. С 09:00 14 июля по 18 июля подача газа к этому объекту будет остановлена. Следующим станет дом №21 – поставки приостановят с 09:00 21 июля, ориентировочно до 25 июля. И завершать серию технических работ дом №33 — его отключение будет продолжаться с 28 по 31 числа.

При выполнении технических процедур специалисты будут проверять исправность оборудования, герметичность соединений, состояние счетчиков и других элементов внутридомовых систем. Важно: поставки газа в каждую квартиру будут возобновлены только после допуска работников в помещения для полноценной проверки. Жителей настоятельно просят обеспечить доступ к кухонным плитам, колонкам, котлам или другим приборам, подключенным к системе.

Потребителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, так как такие меры позволяют избежать аварий в дальнейшем. Все действия выполняются в соответствии с нормами безопасности и действующим законодательством. График отключения газа в Киевской области является важной информацией во избежание бытовых трудностей, поэтому стоит заранее подготовиться к временным ограничениям.

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