Місцевих мешканців попередили про обмеження руху в Києві, тож розповідаємо детальніше, кому і до чого варто готуватися.

Обмеження руху в Києві означають, що водіям і пішоходам доведеться пристосовуватись до нових умов, повідомляє Politeka.

Як інформує Київська міська державна адміністрація, обмеження руху в Києві торкнуться як автомобілістів, так і мешканців, які щодня перетинають важливі транспортні вузли.

Із 10 липня в Голосіївському районі закривають пішохідний міст через вулицю Саперно-Слобідську. Роботи триватимуть майже рік, орієнтовно до червня 2026. Як повідомили в КМДА, такі заходи пов’язані з аварійним станом конструкції.

Щоб убезпечити мешканців, перехід через дорогу тимчасово організують наземним пішохідним переходом. А от обмеження руху в Києві транспорту на цій вулиці вводитимуть частково, щоб дати змогу ремонтникам працювати безпечно.

Окрім цього, з 3 липня стартував капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною. Саме тут пролягає важлива артерія, що з’єднує Лівобережжя зі станцією метро Осокорки. Через це перекриття дороги триватимуть до серпня 2026 року. Проїзд транспорту організовують у два етапи.

Спочатку закриють половину шляхопроводу на Дніпровській набережній у напрямку Осокорків, пропускаючи машини в обидва боки по вільній частині.

У КК "Київавтодор" кажуть, що шляхопровід, хоч і відносно новий, адже його збудували у 1990 році. Проте наразі він потребує повного оновлення. Обстеження, яке провели у 2023 році, показало, що об'єкт має серйозні пошкодження. Гідроізоляція зношена, арматура оголена, залізобетонні конструкції руйнуються, тріщини і корозія прогресують.

Саме тому капремонт передбачає повну заміну з новими опорами, балками, мостовим покриттям та всіма технічними елементами, які забезпечують безпеку.

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