Местных жителей предупредили об ограничении движения в Киеве, так что рассказываем подробнее, кому и к чему стоит готовиться.

Ограничение движения в Киеве означает, что водителям и пешеходам придется приспосабливаться к новым условиям, сообщает Politeka.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, ограничения движения в Киеве затронут как автомобилистов, так и жителей, которые ежедневно пересекают важные транспортные узлы.

С 10 июля в Голосеевском районе закрывают пешеходный мост через улицу Саперно-Слободскую. Работы продлятся почти год, ориентировочно до июня 2026 года. Как сообщили в КГГА, такие меры связаны с аварийным состоянием конструкции.

Чтобы обезопасить жителей, переход через дорогу временно организуют наземным пешеходным переходом. А вот ограничение движения в Киеве транспорта на этой улице будут вводить частично, чтобы дать возможность ремонтникам работать безопасно.

Кроме этого, с 3 июля стартовал капитальный ремонт путепровода на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной. Именно здесь пролегает важная артерия, соединяющая Левобережье со станцией метро Осокорки. Из-за этого перекрытие дороги продлится до августа 2026 года. Проезд транспорта организуется в два этапа.

Сначала закроют половину путепровода на Днепровской набережной в направлении Осокорков, пропуская машины в обе стороны по свободной части.

В УК "Киевавтодор" говорят, что путепровод, хоть и относительно новый, ведь он был построен в 1990 году. Однако пока он нуждается в полном обновлении. Обследование, проведенное в 2023 году, показало, что объект имеет серьезные повреждения. Гидроизоляция изношена, арматура оголена, железобетонные конструкции разрушаются, трещины и коррозия прогрессируют.

Поэтому капремонт предусматривает полную замену с новыми опорами, балками, мостовым покрытием и всеми техническими элементами, обеспечивающими безопасность.

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