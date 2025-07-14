В «Киевавтодоре» обращаются к участникам дорожного движения с просьбой отнестись с пониманием к ограничению движения транспорта в Киеве.

Ограничения движения транспорта в Киеве будут введены только на временный период, однако стоит знать об изменениях перед поездкой по городу, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовал городской совет.

С 15 июля по 15 августа 2025 года запланировано частичное ограничение движения транспорта в Киеве на улице Богатырской в направлении проспекта Степана Бандеры. Причиной временных изменений в дорожном движении является продолжение масштабного капитального ремонта, выполняемого коммунальной корпорацией «Киевавтодор».

Ремонтные работы будут продолжаться на отрезке дороги от территории завода ЧАО «Оболонь» до автозаправочной станции «KLO», расположенной по адресу ул. Богатырская, 1-Г. В этой связи проезд транспорта на время выполнения ремонта будет существенно изменен.

Вместо полноценного дорожного полотна передвижение автомобилей будет осуществляться только одной полосой в каждом направлении. Это позволит дорожникам безопасно проводить работы, в то же время не полностью перекрывая магистраль.

Кроме того, будет временное ограничение движения транспорта в Киеве на въезд на улицу Богатырскую с двух заездов на пересечении с улицей Луговой. Изменения в схеме передвижения уже согласованы и будут сопровождаться соответствующими предупредительными знаками, которые заранее установят для информирования водителей.

В «Киевавтодоре» обращаются к участникам дорожного движения с просьбой отнестись с пониманием временных ограничений и заранее планировать свои маршруты с учетом изменений. Также водителей просят быть внимательными, соблюдать новые схемы объезда и снижать скорость вблизи зоны проведения дорожных работ.

Киевские коммунальщики уверяют, что все работы на этом участке будут выполнены в кратчайшие сроки с соблюдением стандартов качества и безопасности.

Последние новости:

Напомним Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Киеве: где готовы платить от 40 000 гривен даже без опыта.

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: пожилые люди могут получить поддержку, однако не все.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киеве: украинцев предупредили о новых ценах.