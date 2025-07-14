Прогноз погоды в Харькове на ближайшие дни сулит стабильную летнюю жару без существенных осадков, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте sinoptik.ua .

Вторник, 15 июля, начнется с утра, которое будет сопровождать жителей города на протяжении всего дня. Температурный режим будет достигать +31°C, а самые низкие показатели ожидаются ночью – +19°C. Показатели давления будут оставаться стабильными – от 743 до 746 мм.

Влажность воздуха уменьшится в обеденное время до 30%, однако ночью и утром будет относительно влажно – до 75%. Порывы ветра не превысят 3,6 м/с, поэтому ощущение жары будет усиленным. Существенных изменений в погоде не предполагается, осадков не прогнозируется.

В среду, 16 июля, будет храниться ясная картина неба – без облаков, дождя или похолодания. Максимальная температура снова достигнет +30°C, ночью – +21°C. Атмосферное давление будет оставаться в пределах 742-743 мм, а влажность воздуха будет снижаться до 36%. Ветер усилится днем до 11 м/с, но не будет вызывать дискомфорт. По народным приметам, если в этот день мошкара вьется над водой – хорошая погода будет держаться всю неделю.

В четверг, 17 июля, пожилой анциклон не ослабит позиций. На небе ни одного облака. Температурная кривая достигнет +31°C, в вечернее время – +26°C. Давление останется стабильным, влажность будет колебаться от 33 до 71%. Ветер – умеренный, с пиками до 14 м/с в послеобеденное время.

Прогноз погоды в Харькове свидетельствует о настоящем разгаре лета: стабильная жара, отсутствие дождей и преимущественно ясное небо сделают неделю комфортной для отдыха и садовых работ. Однако гражданам следует учитывать риск обезвоживания и не забывать о защите от солнца в дневные часы.

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