Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові можливе через забов'язання України перед Міжнародним валютним фондом, повідомляє Politeka.net.

Міжнародний валютний фонд наполягає на поступовому переході до ринкових тарифів.

Як зазначає голова громадської організації «Спілка споживачів комунальних послуг» Олег Попенко, нині українці сплачують лише близько половини фактичної вартості електроенергії та газу. Тому МВФ очікує, що після війни країна повністю відмовиться від дотацій і перейде до економічно обґрунтованих розцінок. Це означає, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові та інших регіонах України неминуче. Зросте не лише електроенергія й газ, а й пов’язане з ними теплопостачання, гаряча вода, водопровід і водовідведення.

За словами Попенка, українців чекає суттєве зростання сум у комунальних платіжках. І це на фоні поступового скорочення державної підтримки у вигляді субсидій. Він підкреслює: наразі близько 10% українців живуть у крайній бідності — їм не вистачає навіть на базову їжу, не кажучи вже про оплату комуналки. А загалом, за європейськими стандартами, 70% населення перебуває за межею бідності.

Теоретично, підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові та інших регіонах України мало б компенсуватись збільшенням обсягів субсидій. Але, за словами Попенка, в реальності бюджет на соціальну підтримку — обмежений. У 2025 році на субсидії передбачено 45 мільярдів гривень. Якщо комунальні платежі зростуть утричі, то й сума субсидій мала б збільшитися як мінімум до 135 мільярдів — а це наразі нереально.

Наслідки можуть бути серйозними: за оцінками експерта, українці платитимуть до 9 тисяч гривень за опалення квартири площею 50 кв. м, тоді як зараз ця сума становить 2–3 тисячі. При цьому мінімальну зарплату в розмірі 10 тисяч гривень уряд обіцяє запровадити лише до 2028 року. Таким чином, більшість громадян просто не зможе покрити свої витрати на комуналку.

Ситуація вже має конкретні прояви: у невеликих містах центральної України дедалі частіше з’являються багатоповерхівки з порожніми квартирами. Люди залишають житло, бо не мають змоги його утримувати. Наприклад, у місті Кам’янське до 30% квартир стоять порожніми. Причина — відсутність роботи та неможливість оплатити послуги. Середня вартість квартири в таких містах — близько 5 тисяч доларів.

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