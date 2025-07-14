Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове возможно из-за обязательств Украины перед Международным валютным фондом, сообщает Politeka.net.

Международный валютный фонд настаивает на постепенном переходе к рыночным тарифам.

Как отмечает глава общественной организации «Союз потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко, сейчас украинцы платят лишь около половины фактической стоимости электроэнергии и газа. Поэтому МВФ ожидает, что после войны страна полностью откажется от дотаций и перейдет к экономически обоснованным расценкам. Это означает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове и других регионах Украины неизбежно. Вырастет не только электроэнергия и газ, но и связанное с ними теплоснабжение, горячая вода, водопровод и водоотвод.

По словам Попенко, украинцев ожидает существенный рост сумм в платежках. И это на фоне постепенного сокращения государственной поддержки в виде субсидий. Он подчеркивает, что сейчас около 10% украинцев живут в крайней бедности — им не хватает даже на базовую еду, не говоря уже об оплате коммуналки. В целом же, по европейским стандартам, 70% населения находится за чертой бедности.

Теоретически повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове и других регионах Украины должно было компенсироваться увеличением объемов субсидий . Но, по словам Попенко, в реальности бюджет на социальную поддержку ограничен. В 2025 году на субсидии предусмотрено 45 миллиардов гривен. Если платежи возрастут в три раза, то и сумма субсидий должна увеличиться как минимум до 135 миллиардов — а это пока нереально.

Последствия могут оказаться серьезными: по оценкам эксперта, украинцы будут платить до 9 тысяч гривен за отопление квартиры площадью 50 кв. м, в то время как сейчас эта сумма составляет 2–3 тысячи. При этом минимальную зарплату в размере 10 тысяч гривен правительство обещает ввести до 2028 года. Таким образом, большинство граждан просто не сможет покрыть свои расходы на коммуналку.

У ситуации уже есть конкретные проявления: в небольших городах центральной Украины все чаще появляются многоэтажки с пустыми квартирами. Люди покидают жилье, потому что не могут его содержать. К примеру, в городе Каменское до 30% квартир стоят пустыми. Причина – отсутствие работы и невозможность оплатить услуги. Средняя стоимость квартиры в таких городах – около 5 тысяч долларов.

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