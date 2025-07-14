График отключения света в Одесской области поможет избежать неожиданных ситуаций и должным образом подготовиться к изменениям в расписании подачи электроэнергии.

Согласно графику отключения света в Одесской области, 15 и 16 июля будут проводиться профилактические работы на электросетях, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Черноморском городском территориальном сообществе и Беляевском городском совете .

15 июля в промежуток с 08:00 до 20:00 свет будет отсутствовать в городе Черноморск — отключение охватит улицу Спортивную. На следующий день, 16 июля, ремонтные мероприятия будут проходить в населенных пунктах Беляевского городского совета.

С 8:00 до 17:00 электроснабжение будет приостановлено в городе Беляевка на улицах: Агрономическая, Вишни Остапа, Волошкова, Героев Громады, Гоголя, Головатого, Грушевского, Дружбы, Европейская, Заводская, Запорожцев, Заречная, Уютная, Зеленая.

А также: Зоряна, Крайняя, Мира, Молодежная, Сковороды, Одесская, Атамана Головатого, Южная, Полевая, Солнечная, Тепличная, Франко, Харьковская, Хмельницкого Богдана, Елочная, а также на переулках Мира, Молодежном, Калиновом, Солнечном и Атамана Головатого.

Кроме того, работы охватят и село Кагарлык. Здесь энергоснабжение будет прекращено на улицах Голикова и Садовая. Представители компании отмечают, что все технические действия необходимы для поддержания надлежащего качества обслуживания потребителей. Со своей стороны жителей просят с пониманием отнестись к неудобствам и заранее спланировать свой день.

В случае возникновения вопросов или необходимости уточнения информации, жители могут обращаться в колл-центр по стационарным и мобильным номерам, или написать на электронный адрес центра обслуживания.

График отключения света в Одесской области поможет избежать неожиданных ситуаций и должным образом подготовиться к изменениям в расписании подачи электроэнергии.

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