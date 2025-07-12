Планируется создание единого государственного реестра бесплатного жилья для ВПЛ в Запорожье и других регионах Украины, но это не все нововведения.

Сейчас активно работают над тем, чтобы обеспечить внутренне перемещенные лица временным бесплатным жильем в Запорожье и других регионах Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав ВПО Павел Фролов во время воркшопа, посвященного вопросам прозрачной инвентаризации и контроля за предоставлением жилья переселенцам.

По его словам, начата масштабная инвентаризация недвижимости, которую можно использовать для временного размещения переселенцев. В перечень потенциальных объектов входят общежития, санатории, базы отдыха и другие помещения, которые могут быть адаптированы для проживания.

Осуществляется системная проверка таких объектов, при этом акцент сделан на недвижимости с четким правовым статусом, который состоит на официальном учете и подлежит государственному контролю.

На основе собранной информации планируется создание единого государственного реестра бесплатного жилья для ВПЛ в Запорожье и других регионах Украины. Этот инструмент позволит внутренне перемещенным лицам самостоятельно выбирать временный дом, просматривать его техническое состояние, расположение и другие характеристики. Ожидается, что уже в 2025 году система заработает в полном объеме.

Кроме уже обнаруженных объектов, государство будет учитывать потенциальное Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье и других регионах Украины независимо от формы собственности — коммунальное, государственное или другое. В фокусе – помещения, которые могут быть восстановлены или переоборудованы под нужды переселенцев.

Дополнительно к реестру формируется интерактивная карта, отображающая актуальную информацию о доступной недвижимости. На местах при областных военных администрациях уже действуют специальные комиссии, которые оценивают техническое состояние объектов. Параллельно продолжается сотрудничество с международными партнерами, помогающими привлекать ресурсы для ремонта и обустройства жилых помещений.

Источник: Судово-юридична газета.

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