Местным жителям следует знать о графике отключения газа на неделю с 14 по 20 июля в Киевской области.

График отключения газа на неделю с 14 по 20 июля в Киевской области уже обнародован, и в нем указаны конкретные адреса, где временно прекратят подачу голубого топлива, сообщает Politeka.

Как информирует местный филиал "Газсетей", график отключения газа на неделю с 14 по 20 июля в Киевской области охватывает несколько населенных пунктов, среди которых Шкаровка и Мироновка. Работы касаются обслуживания и модернизации сетей.

Это плановые мероприятия, призванные не только поддержать стабильность в работе сетей, но обеспечить безопасность потребителей. В Шкаровке уже утром 14:07 на нескольких улицах отключат газоснабжение.

С 08:00 до 17:00 без голубого топлива останутся жители улиц Дружбы и Коцюбинского. Работы будут производиться на распределительном газопроводе среднего давления. Местные жители просят быть внимательными: обязательно перекрыть краны перед газовыми приборами и не включать их до официального разрешения.

Похожая ситуация в Мироновке. Здесь, по решению городского совета, от 14:07 в многоквартирных домах на Соборности, в частности в доме номер 128, также начнется техническое обслуживание газовых сетей.

Все будет выполнять местный участок Кагарлицкого управления эксплуатации газового хозяйства. Остановка газоснабжения будет продолжаться до 18.07.

График отключения газа на неделю с 14 по 20 июля в Киевской области был составлен с учетом технической необходимости и безопасности населения. Правда, по словам коммунальщиков, если жители оперативно обеспечат доступ к своим квартирам, есть шанс, что работы завершат раньше.

Газовики отмечают, что после завершения работ поставки будут возобновляться поэтапно, и только после обязательного осмотра оборудования в каждом доме. Это стандартная процедура, позволяющая избежать аварийных ситуаций.

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