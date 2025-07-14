График отключения света в Полтавской области обнародован на 15 и 16 июля, сообщает Politeka.

Скороходовский поссовет информирует жителей, что 15 июля 2025 года в связи с работами на сетях АО «Полтаваоблэнерго» предусмотрены временные ограничения электроснабжения.

Отключение запланировано с 08:00 до 17:00, ориентировочно. Уточнить время завершения можно на официальном ресурсе энергетической компании.

Под возможное обесточивание попадают следующие населенные пункты:

пгт Скороходово: ул. 8-го Марта, Коханова, Весенняя, Стрелецкая, Солнечная, Гоголя и другие.

села Рябковка, Филенково, Шевченковка, Майдан, Лозоватка, Таверовка, Бреусовка, Андрюши, Чутово.

На следующий день, 16 июля, согласно обновленному расписанию, работы будут продолжаться в с. Винники, Красноселье, Панасовка, Кащевка, Александровка Вторая, Пригаровка, Новая Украина, Новоселовка, Миргородщина, Мальцы. График отключения света в Полтавской области обнародован компанией-оператором. По отдельным адресам электроэнергия может отсутствовать до 20:00.

Причинами временных изменений в снабжении являются капитальные обновления систем распределения, профилактика, а также прочистка линий. Кроме того, выполняются технические действия по устранению ранее выявленных повреждений на оборудовании.

Местное общество просят заранее подготовиться: зарядить гаджеты, подготовить источники резервного света, проверить автономную технику и позаботиться обо всех других делах, связанных с электроэнергией. Актуальную информацию можно получить в поселковом совете или на веб-ресурсе АО «Полтаваоблэнерго».

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