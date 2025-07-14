График отключения воды в Днепре не является форс-мажором, а реализуется согласно действующему законодательству.

График отключения воды в Днепре касается частного сектора Новокодацкого района, в частности, в селе Таромское, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет КП "Днепропроводоканал ".

С 14 по 18 июля 2025 г. будут проводиться плановые остановки водоснабжения. Причина – накопившиеся долги абонентов перед КП «Днепропроводоканал», которые в целом составляют 97 706,7 грн.

Согласно решению Кабмина (постановление №1405 от 29.12.2023), на территориях, где нет боевых действий, разрешено прекращение предоставления коммунальных услуг должникам. Именно поэтому жителям, не погасившим задолженность, временно будет ограничен доступ к централизованной подаче.

Отключения ожидаются на таких улицах: Больничная, Гражданская, Золотоосенняя, Кохановская, Батальонная, Хизовская, Генерала Волевая, переулки Ломаный и Звездный. Всего – 13 абонентов. Потребители заранее были предупреждены о необходимости урегулирования финансовых обязательств или оформления реструктуризационного соглашения.

Также важна информация для жителей Покрова . С 14 по 21 июля в местной водопроводной системе будет повышено содержание хлора. Это связано с высокими температурами воздуха, влияющими на качество сырья.

МКП «Покровводоканал» призывает не употреблять сырую воду в этот период и обращает внимание, что в районах Рудник, Горняк, Подгорная, Александровка и Шолохово возможны перебои из-за запланированных работ на сетях.

Следует отметить, что график отключения воды в Днепре не является форс-мажором, а реализуется согласно действующему законодательству и исключительно по должникам.

Потребителей просят отнестись с пониманием к мерам, обеспечивающим надежность и качество услуг в будущем.

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