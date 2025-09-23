У Дніпрі перекриють рух транспорту через масштабні роботи, які були запланованими завчасно, проте варто знати, де саме діятимуть обмеження, повідомляє Politeka.net.

Про це зазначається у проєкті розпорядження мера.

Триває підготовка до масштабного ремонту залізничного переїзду, що розташований на 175-му кілометрі по вулиці Похилій. Міська влада повідомляє, що ці роботи є необхідними для забезпечення належного стану транспортної інфраструктури та підвищення рівня безпеки як для водіїв, так і для пішоходів.

Згідно з проєктом розпорядження міського голови, рух транспорту через переїзд буде повністю перекрито на час проведення ремонту. У Дніпрі перекриють рух транспорту - обмеження діятиме з 30 вересня, починаючи з 8 години ранку, і триватиме до 5 жовтня включно, орієнтовно до 18 години вечора. Таким чином, мешканці та гості міста повинні заздалегідь враховувати ці зміни у своїх планах пересування, оскільки протягом зазначеного періоду ділянка дороги стане недоступною для автомобільного транспорту.

Виконання ремонтних робіт доручено підприємству «Дніпровська дистанція колії». Під час проведення робіт працівники зобов’язані не лише виконати основне завдання з оновлення переїзду, але й забезпечити створення належних умов для організації руху в об’їзд. Для цього передбачено погодження відповідних маршрутів із підрозділами патрульної поліції, аби уникнути транспортних колапсів у цьому районі.

Крім того, у планах вказано обов’язкове встановлення захисних огорож, спеціального сигнального освітлення, а також інформаційних щитів, що мають попереджати водіїв про зміни в організації дорожнього пересування. Окремо наголошується на забезпеченні безпечного та зручного пересування для пішоходів, які користуються даним маршрутом щодня.

Після завершення ремонтних робіт підрядники повинні відновити благоустрій прилеглої території. Йдеться про демонтаж усіх тимчасових дорожніх знаків, які застосовуватимуться на час перекриття, а також про прибирання будівельного сміття і впорядкування ділянки довкола переїзду.

Наразі зазначене розпорядження ще перебуває на розгляді та не набуло чинності, оскільки його не підписав міський голова.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі: кому в першу чергу нададуть прихисток, перелік категорій.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: кому пощастить отримати виплати.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: літніх українців запрошують працювати, готові платити від 20 тисяч.