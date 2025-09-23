В Днепре перекроют движение транспорта из-за масштабных работ, запланированных заблаговременно, однако стоит знать, где именно будут действовать ограничения, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в проекте распоряжения мэра.

Продолжается подготовка к масштабному ремонту железнодорожного переезда, расположенного на 175-м километре по улице Наклонной. Городские власти сообщают, что эти работы необходимы для обеспечения надлежащего состояния транспортной инфраструктуры и повышения уровня безопасности как для водителей, так и для пешеходов.

Согласно проекту распоряжения городского головы, движение транспорта через переезд будет полностью перекрыто на время проведения ремонта. В Днепре перекроют движение транспорта - ограничение будет действовать с 30 сентября, начиная с 8 часов утра, и продлится до 5 октября включительно, ориентировочно до 18 часов вечера. Таким образом, жители и гости города должны заранее учитывать эти изменения в своих планах передвижения, поскольку в течение указанного периода участок дороги станет недоступным для автомобильного транспорта.

Выполнение ремонтных работ поручено предприятию «Днепровская дистанция колеи». Во время проведения работ работники обязаны не только выполнить основную задачу по обновлению переезда, но и обеспечить надлежащие условия для организации движения в объезд. Для этого предусмотрено согласование соответствующих маршрутов с подразделениями патрульной полиции во избежание транспортных коллапсов в этом районе.

Кроме того, в планах указана обязательная установка защитных ограждений, специального сигнального освещения, а также информационных щитов, предупреждающих водителей об изменениях в организации дорожного передвижения. Отдельно отмечается обеспечение безопасного и удобного передвижения для пешеходов, которые пользуются данным маршрутом каждый день.

После ремонтных работ подрядчики должны восстановить благоустройство прилегающей территории. Речь идет о демонтаже всех временных дорожных знаков, которые будут применяться при перекрытии, а также об уборке строительного мусора и обустройстве участка вокруг переезда.

Пока распоряжение еще находится на рассмотрении и не вступило в силу, поскольку его не подписал городской голова.

