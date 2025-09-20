Жителям регіону рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 22 по 23 вересня в Дніпропетровській області.

Графік відключення світла з 22 по 23 серпня в Дніпропетровській області вводиться в окремих населених пунктах через ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з 22 по 23 вересня в Дніпропетровській області. Через виконання ремонтних робіт на електрообладнанні введуть вже 22 вересня 2025 року. Час: з 07:30 до 18:00.

Перерви в електропостачанні цього дня будуть в населеному пункті Жовті Води за адресами:

Авангардна: 65-77 (непарні);

Волонтерська: 30, 30А, 32-60 (парні);

Героїв України: 40;

Івана Богуна: 115, 121;

площа Ялинкова: 1-12, 14;

пров. Відважних: 1-15 (непарні);

бульвар Свободи: 18, 20;

пров. Старицького: 1-16;

Рудна: 16А;

Шахтарської Слави: 7, 15, 17Г, 18, 20, 20Г, 22-27, 31;

Рудничний: 1-11.

Перерви в електропостачанні цього дня будуть з 07:30 до 18:00 також у місті Кривий Ріг на вулицях:

Левицького: 13-25 (непарні), 26-35, 37-40, 42, 44, 48-56 (парні);

Мартовича: 1А, 2А;

Озерна: 1, 1А, 3, 5;

Олега Купріянця: 35А;

Сергія Заїки: 2, 8, 10, 15, 21.

Обмеження також варто очікувати жителям села Красівське, що проживають за такими адресами:

Квіткова: 1-16, 16А, 17-26;

Південна: 1-12;

Центральна: 44Б, 45, 48, 49, 51, 51А, 59В, 59Г.

23 числа, з 08:00 до 18:00 години без світла залишаться у селі Надія на вул.:

Виноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;

Вишнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;

Лісна: 23, 24, 29;

Молодіжна: 6;

Тараса Шевченка: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

Тополина: 2-5, 11;

Центральна: 2, 5-11 (непарні), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

шосе Кіровоградське: 14, 119.

Також вимкнення з 07:30 до 18:00 стосуються міста Вільногірськ на вулицях:

Віктора Варена: 28, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36, 36А, 37А, 38-40;

Захисників України: 9, 11, 12, 12А, 13, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 14, 15, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 19;

Центральна: 20, 26, 27, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35, 39, 39А, 41, 43, 45, 45А;

Юрія Устенка: 11, 13, 15.

