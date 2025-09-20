Жителям региона рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 22 по 23 сентября в Днепропетровской области.

График отключения света с 22 по 23 августа в Днепропетровской области вводится в отдельных населенных пунктах из-за ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 22 по 23 сентября в Днепропетровской области. Из-за выполнения ремонтных работ на электрооборудовании будет введен уже 22 сентября 2025 года. Время: с 07:30 до 18:00.

Перерывы в электроснабжении этого дня будут в населенном пункте Жовти Воды по адресу:

Авангардна: 65-77 (нечетная);

Волонтерська: 30, 30А, 32-60 (парные);

Героев Украины: 40;

Иоанна Богуна: 115, 121;

площадь Ялынкова: 1-12, 14;

пров. Видважных: 1-15 (нечетные);

бульвар Свободы: 18, 20;

пров. Старицкого: 1-16;

Рудна: 16А;

Шахтерской Славы: 7, 15, 17Г, 18, 20, 20Г, 22-27, 31;

Рудничный: 1-11.

Перерывы в электроснабжении этого дня будут с 07:30 до 18:00 в городе Кривый Риг на улицах:

Левицкого: 13-25 (нечетные), 26-35, 37-40, 42, 44, 48-56 (четные);

Мартовича: 1А, 2А;

Озерна: 1, 1А, 3, 5;

Олега Куприянца: 35А;

Сергея Заики: 2, 8, 10, 15, 21.

Ограничения также следует ожидать жителям села Красивське, проживающим по следующим адресам:

Квиткова: 1-16, 16А, 17-26;

Пивденна: 1-12;

Центральная: 44Б, 45, 48, 49, 51, 51А, 59В, 59Г.

23 числа, с 08:00 до 18:00 часов без света останутся в селе Надия на ул.:

Виноградная: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;

Вишнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;

Лисна: 23, 24, 29;

Молодижна: 6;

Тараса Шевченко: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

Тополина: 2-5, 11;

Центральна: 2, 5-11 (нечетные), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

шоссе Кировоградское: 14, 119.

Также отключения с 07:30 до 18:00 касаются города Вильногирск на улицах:

Виктора Варена: 28, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36, 36А, 37А, 38-40;

Защитников Украины: 9, 11, 12, 12А, 13, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 14, 15, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 19;

Центральная: 20, 26, 27, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35, 39, 39А, 41, 43, 45, 45А;

Юрия Устенко: 11, 13, 15.

