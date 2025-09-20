Подорожчання проїзду в Київській області тепер офіційно набрало чинності, тож пасажирам необхідно враховувати нові розцінки при плануванні поїздок.

Подорожчання проїзду в Київській області стало неминучим після трирічного збереження стабільних тарифів, повідомляє Politeka.

На офіційній Фейсбук-сторінці Обухівської міської територіальної громади наголошують, що мешканцям варто враховувати зміни у вартості квитків.

Підставою для підвищення стала тривала незмінність тарифів із травня 2022 року на тлі значного росту витрат на експлуатацію транспорту. За цей період зарплата водіїв зросла на 308%, мінімальна заробітна плата підвищилася більш ніж удвічі. Дизельне пальне додатково подорожчало на 126%, мастильні матеріали стали майже втричі дорожчими.

Запасні частини та комплектуючі подорожчали на 159–194%, страхові внески – на 272%, а послуги сервісного обслуговування зросли на 168–210%, при цьому частина робіт подорожчала удвічі.

Відповідно до методики, затвердженої Міністерством транспорту у 2009 році, підвищення тарифів обов’язкове при подорожчанні пального більш ніж на 10% або значних змінах у витратах перевізників. У зв’язку з цим Обухівська міська рада ухвалила рішення №525 від 21 серпня 2025 року про встановлення нових тарифів.

На маршруті №1 від ТЗСМ до Лікарні квиток коштуватиме 18 гривень, аналогічна ціна встановлена для маршрутів №2 (Лікарня – Яблуневий) та №4 (Ленди – Яблуневий – Піщана). Для маршрутів №5 (Автостанція – Піщана) та №7 (Піщана – Лукавиця) тариф – 14 грн, маршрут №6 (Лікарня – Піщана) обійдеться у 13 грн.

Схожі тарифи діятимуть для №8 (Блакитівка – Піщана), №9 (8 Листопада – Піщана), №10 (Польок – Піщана), №11 (Яровівська – Лікарня), №12 (Соборна – Лікарня) та №14 (Жеваги – Піщана). Подорожчання проїзду в Київській області тепер офіційно набрало чинності, тож пасажирам необхідно враховувати нові розцінки при плануванні поїздок.

