Подорожание проезда в Киевской области теперь официально вступило в силу, и пассажирам необходимо учитывать новые расценки при планировании поездок.

Подорожание проезда в Киевской области стало неизбежным после трехлетнего сохранения стабильных тарифов, сообщает Politeka.

На официальном Фейсбуке-странице Обуховской городской территориальной общины подчеркивают, что жителям стоит учитывать изменения в стоимости билетов.

Основанием для повышения стала продолжающаяся неизменность тарифов с мая 2022 года на фоне значительного роста расходов на эксплуатацию транспорта. За этот период зарплата водителей выросла на 308%, минимальная заработная плата повысилась более чем вдвое. Дизельное топливо дополнительно подорожало на 126%, смазочные материалы стали почти втрое дороже.

Запасные части и комплектующие подорожали на 159–194%, страховые взносы – на 272%, услуги сервисного обслуживания выросли на 168–210%, при этом часть работ подорожала вдвое.

Согласно методике, утвержденной Министерством транспорта в 2009 году, повышение тарифов обязательно при подорожании горючего более чем на 10% или значительных изменениях в расходах перевозчиков. В связи с этим Обуховский городской совет принял решение №525 от 21 августа 2025 об установлении новых тарифов.

На маршруте №1 от ТСМ до Больницы билет будет стоить 18 гривен, аналогичная цена установлена ​​для маршрутов №2 (Больница – Яблоневый) и №4 (Ленды – Яблоневый – Песчаная). Для маршрутов №5 (Автостанция – Песчаная) и №7 (Песчаная – Лукавица) тариф – 14 грн, маршрут №6 (Больница – Песчаная) обойдется в 13 грн.

Подобные тарифы будут действовать для №8 (Блакитовка – Песчаная), №9 (8 Ноября – Песчаная), №10 (Польок – Песчаная), №11 (Ярововская – Больница), №12 (Соборная – Больница) и №14 (Жеваги – Песчаная). Подорожание проезда в Киевской области теперь официально вступило в силу, и пассажирам необходимо учитывать новые расценки при планировании поездок.

