Місцевих мешканців попередили про деякі нововведення, які запрацюють через новий графік руху транспорту у Вінниці.

Новий графік руху транспорту у Вінниці торкнеться чотирьох автобусних маршрутів у години найбільшого пасажиропотоку, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі міської ради, зміни мають зробити ранкові поїздки зручнішими та скоротити час очікування на зупинках.

У рамках оптимізації перевезень запроваджено новий графік руху транспорту у Вінниці, що стосується маршрутів №19, №21, №22 та №24. Це рішення ухвалила відповідна Вінницька компанія після численних звернень мешканців.

Місцеві мешканці просили зменшити інтервал у години пік, і тепер автобуси в цей час курсуватимуть частіше. Зміни працюватимуть у тестовому режимі, аби оцінити ефективність і врахувати відгуки пасажирів.

На №19 «Вінницькі Хутори – Вишенька» частина маршруток у період з 6:00 до 9:00 зупинятиметься біля музею Михайла Коцюбинського. Це дасть можливість збільшити кількість ранкових рейсів із 6 до 8. Після 9 години ранку рейси повернуться до звичного розкладу.

Для №21 «Педагогічний коледж – Барське шосе» зміни також запроваджені у ранкові години. Маршрутки у напрямку з Старого Міста до Вишеньки доїжджатимуть лише до лікарні імені Пирогова і повертатимуться назад. Завдяки цьому кількість поїздок збільшиться з 7 до 9.

№22 «Мікрорайон Академічний – Залізничний вокзал» працюватиме інтенсивніше з 6:00 до 14:00. За цей час кількість рейсів виросте з 6 до 9, а маршрутки курсуватимуть лише до вулиці Князів Коріатовичів.

На №24 «Бучми (ліс) – Вишенька» вранці людей довозитимуть до музею Михайла Коцюбинського на Нансена. Завдяки цьому кількість похздок збільшиться з 6 до 9.

Новий графік руху транспорту у Вінниці має на меті зробити пересування містом комфортнішим і водночас не потребує великих фінансових витрат.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни