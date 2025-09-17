Местных жителей предупредили о некоторых нововведениях, которые заработают из-за нового графика движения транспорта в Виннице.

Новый график движения транспорта в Виннице коснется четырех автобусных маршрутов в часы самого большого пассажиропотока, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе городского совета, изменения должны сделать утренние поездки более удобными и сократить время ожидания на остановках.

В рамках оптимизации перевозок введен новый график движения транспорта в Виннице, касающийся маршрутов №19, №21, №22 и №24. Это решение приняла соответствующая Винницкая компания после многочисленных обращений.

Местные жители просили снизить интервал в часы пик, и теперь автобусы в это время будут курсировать чаще. Изменения будут работать в тестовом режиме, чтобы оценить эффективность и учесть отзывы пассажиров.

На №19 «Винницкие Хутора – Вишенка» часть маршруток в период с 6:00 до 9:00 будет останавливаться возле музея Михаила Коцюбинского. Это позволит увеличить количество утренних рейсов с 6 до 8. После 9 часов утра рейсы вернутся к привычному расписанию.

Для №21 «Педагогический колледж – Барское шоссе» изменения также были введены в утренние часы. Маршрутки в направлении Старого города до Вишенки будут доезжать только в больницу имени Пирогова и возвращаться обратно. Благодаря этому количество поездок увеличится с 7 до 9.

№22 «Микрорайон Академический – Железнодорожный вокзал» будет работать интенсивнее с 6:00 до 14:00. За это время количество рейсов вырастет с 6 до 9, а маршрутки будут курсировать только по улице Князей Кориатовичей.

На №24 «Бучмы (лес) – Вишенка» утром людей будут довозить в музей Михаила Коцюбинского на Нансена. Благодаря этому количество поездок увеличится с 6 до 9.

Новый график движения транспорта в Виннице имеет целью сделать передвижение по городу более комфортным и в то же время не требует больших финансовых затрат.

