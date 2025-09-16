Місцеві жителі мають змогу переглянути графік відключення газу з 17 до 25 вересня у Дніпрі, щоб уникнути незручностей у побуті.

Графік відключення газу з 17 до 25 вересня у Дніпрі передбачає тимчасове припинення розподілу газу у зв’язку з ремонтними роботами на мережах, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті Дніпровської філії «Газмережі», графік відключення газу з 17 до 25 вересня у Дніпрі охоплює низку вулиць у різні дні.

17.09 тимчасово не буде блакитного палива за такими адресами: Степана Руданського 111, 115, 117, 124, 133, 135, 150, 157, 162, 168 та Максима Березовського 114, 116, 130, 132, 136, 140.

22.09 незручності доведеться потерпіти місцевим мешканцям на вулиці Незламна, 266, 266а, 264, 262, 260, 258, 256, 254. А 25.09 планується тимчасове перекриття газопостачання на Князя Ярослава Мудрого, будинки 43, 45, 47, 47а, 49.

Крім того, графік відключення газу з 17 до 25 вересня у Дніпрі передбачає тривалі обмеження для мешканців певних вулиць у період з 15.09 до 3.10.

Мова йде про такі адреси: Романа Шухевича 9а, 44, Андрія Гулого-Гуленка 4, Орловська 27, Інженера Горяїнова 4, 6, Тиверська 1, 3, Юнацька 1, 2, 4, пров. Сергія Нігояна 61, 67, 74, 77а, 94, Західний Шлях 5, Романа Самокиша 2, 4, 6, 9, пров. Тиверський 2, 6, 10, Бельгійська 1, пл. Металургів 1, 2, 4а, 5.

Містянам необхідно перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ до обладнання, щоб фахівці могли швидко завершити ремонт і відновити газопостачання.

Для прискорення робіт та дотримання правил безпеки варто усунути виявлені технічні порушення, перевірити відповідність встановлених газових приладів проєкту газифікації та переконатися, що акти первинної і періодичної перевірки димових і вентиляційних каналів є в наявності.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право