Местные жители могут просмотреть график отключения газа с 17 по 25 сентября в Днепре, чтобы избежать неудобств в быту.

График отключения газа с 17 по 25 сентября в Днепре предусматривает временное прекращение распределения газа в связи с ремонтными работами на сетях, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте Днепровского филиала «Газсети», график отключения газа с 17 по 25 сентября в Днепре охватывает ряд улиц в разные дни.

17.09 временно не будет голубого топлива по следующим адресам: Степана Руданского 111, 115, 117, 124, 133, 135, 150, 157, 162, 168 и Максима Березовского 114, 116, 130, 132, 136, 140.

22.09 неудобства придется потерпеть местным жителям на улице Незломная, 266, 266а, 264, 262, 260, 258, 256, 254. А 25.09 планируется временное перекрытие газоснабжения на Князя Ярослава Мудрого, дома 43, 45, 47, 47а, 49.

Кроме того, график отключения газа с 17 по 25 сентября в Днепре предусматривает длительные ограничения для жителей определенных улиц в период с 15.09 до 3.10.

Речь идет о таких адресах: Романа Шухевича 9а, 44, Андрея Гулого-Гуленко 4, Орловская 27, Инженера Горяинова 4, 6, Тиверская 1, 3, Юношеская 1, 2, 4, пер. Сергея Нигояна 61, 67, 74, 77а, 94, Западный Путь 5, Романа Самокиша 2, 4, 6, 9, пер. Тиверской 2, 6, 10, Бельгийская 1, пл. Металлургов 1, 2, 4а, 5.

Горожанам необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ к оборудованию, чтобы специалисты могли быстро завершить ремонт и возобновить газоснабжение.

Для ускорения работ и соблюдения правил безопасности следует устранить выявленные технические нарушения, проверить соответствие установленных газовых приборов проекту газификации и убедиться, что акты первичной и периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов имеются.

