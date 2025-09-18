Детальніше про роботу для пенсіонерів у Дніпрі можна дізнатися у відповідних оголошеннях.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі представлена кількома роботодавцями, які відкрили вакансії для претендентів різного віку, повідомляє Politeka.

Актуальні оголошення доступні на порталі work.ua.

Компанія Way Up Drive пропонує вакансії водіїв таксі. Співробітники працюватимуть із транспортом фірми через сервіси Uklon та Bolt. Оплата становить від 32 000 до 42 000 гривень, додатково нараховується відсоток від каси. Гарантуються технічно справні автомобілі, щоденний розрахунок, гнучкий графік та пріоритет у 40% замовлень.

Вимоги: щонайменше дев’ять місяців досвіду водіння, охайність, відповідальність, ввічливість і готовність до розвитку. Передбачена часткова або повна зайнятість. Компанія розглядає кандидатури студентів, людей з інвалідністю та осіб пенсійного віку.

Виробниче підприємство «Інтерпайп» також оголосило набір працівників. Попередній досвід не є обов’язковим, адже роботодавець забезпечує навчання. Заробітна плата коливається від 20 000 до 35 000 гривень із виплатами двічі на місяць. Серед переваг – харчові дотації, безкоштовний транспорт, медичне страхування, можливість здобути металургійну освіту та професійний розвиток. Робочі умови підходять студентам, працівникам з інвалідністю й пенсіонерам.

Фітнес-мережа Fit4You шукає прибиральницю. Зарплата становить близько 10 000 гривень: 50 гривень за годину та премії. Робочий час – з понеділка до п’ятниці з 12:00 до 20:00. Основне завдання – прибирання залів згідно зі стандартами. Вимоги включають охайність, пунктуальність, порядність, ввічливість і відсутність шкідливих звичок. Вакансія підходить також літнім людям.

Отже, роботодавці забезпечують стабільні умови, соціальні гарантії та можливості розвитку. Детальніше про роботу для пенсіонерів у Дніпрі можна дізнатися у відповідних оголошеннях.

