Детальнее о работе для пенсионеров в Днепре можно узнать в соответствующих объявлениях.

Работа для пенсионеров в Днепре представлена ​​несколькими работодателями, которые открыли вакансии для претендентов всех возрастов, сообщает Politeka.

Актуальные объявления доступны на портале work.ua.

Компания Way Up Drive предлагает вакансии водителей такси. Сотрудники будут работать с транспортом фирмы через сервисы Uklon и Bolt. Оплата составляет от 32000 до 42000 гривен, дополнительно начисляется процент от кассы. Гарантируются технически исправные автомобили, ежедневный расчет, гибкий график и приоритет в 40% заказов.

Требования: не менее девяти месяцев опыта вождения, аккуратность, ответственность, вежливость и готовность к развитию. Предусмотрена частичная или полная занятость. Компания рассматривает кандидатуры студентов, людей с инвалидностью и лиц пенсионного возраста.

Производственное предприятие "Интерпайп" также объявило набор работников . Предыдущий опыт не обязателен, ведь работодатель обеспечивает обучение. Заработная плата колеблется от 20 000 до 35 000 гривен с выплатами дважды в месяц. Среди преимуществ – пищевые дотации, бесплатный транспорт, медицинское страхование, возможность получить металлургическое образование и профессиональное развитие. Рабочие условия подходят студентам, работникам с инвалидностью и пенсионерам.

Фитнес-сеть Fit4You ищет уборщицу . Зарплата составляет около 10 000 гривен: 50 гривен в час и премии. Рабочее время – с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00. Основная задача – уборка залов согласно стандартам. Требования включают чистоплотность, пунктуальность, порядочность, вежливость и отсутствие вредных привычек. Вакансия подходит также пожилым людям.

Следовательно, работодатели обеспечивают стабильные условия, социальные гарантии и возможности развития. Детальнее о работе для пенсионеров в Днепре можно узнать в соответствующих объявлениях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.