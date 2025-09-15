Любителі подорожувати та пересуватися по Україні залізницею мають враховувати новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області.

Пасажири, які їздять приміським рейсом з Краматорська, повинні врахувати новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі приміських пасажирських складів "Укрзалізниці" в Телеграм, тимчасові зміни діятимуть впродовж майже трьох тижнів і стосуються вони кінцевої зупинки маршруту.

З 27 серпня запроваджено новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області, який вплинув на маршрут приміського рейсу №7008/7007.

Електропотяг, що традиційно курсував з Краматорська до Кам’янського, тепер закінчує свій рух у Дніпрі. Таке обмеження триватиме до 19 вересня і стосуватиметься більшості рейсів у цей період.

Як пояснила речниця пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Анастасія Золотарьова, зміни викликані масштабними ремонтними роботами на ділянці залізниці. Пасажирам одразу повідомили, що обмеження не будуть абсолютними.

Є кілька винятків, коли електропотяг все ж прямував до Кам’янського. Це було 31 серпня, а також 13 та 14 вересня.

Новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області означає, що електропотяг стартує з Краматорська о 13:00 і прибуває до Дніпра о 18:25. Дорога охоплює три області з 25 проміжними зупинками.

Пасажирам із Донеччини доступні п’ять станцій. Серед них Шпичкине, Ясногірка, Слов’янськ, Шидловська та Бантишеве. На Харківщині заплановано вісім зупинок, включаючи Гусарівку, Барвінкове, Язикове, Гаврилівку, Дубове, Близнюки, Лозову та Самійлівку.

Найбільше зупинок передбачено у нашому регіоні. Серед дванадцяти станцій є Варварівка, Ароматна, Павлоград-1, Орлівщина, зупинка 156 кілометр, Самар-Дніпровський, Кулебівка, Підгороднє, Самарівка, зупинка 195 кілометр, Нижньодніпровськ-Вузол та Нижньодніпровськ.

