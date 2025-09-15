Любители путешествовать и передвигаться по Украине по железной дороге должны учитывать новый график движения поездов в Днепропетровской области.

Пассажиры, которые ездят по пригородному рейсу из Краматорска, должны учесть новый график движения поездов в Днепропетровской области , сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе пригородных пассажирских составов "Укрзализныци" в Телеграмм, временные изменения будут действовать на протяжении почти трех недель и касаются конечной остановки маршрута.

С 27 августа введен новый график движения поездов в Днепропетровской области, повлиявший на маршрут пригородного рейса №7008/7007.

Электропоезд, традиционно курсировавший из Краматорска в Каменское, теперь заканчивает свое движение в Днепре. Такое ограничение будет продолжаться до 19 сентября и будет касаться большинства рейсов в этот период.

Как пояснила спикер пассажирского направления "Укрзализныци" Анастасия Золотарева, изменения вызваны масштабными ремонтными работами на участке железной дороги. Пассажирам сразу сообщили, что ограничения не будут абсолютными.

Есть несколько исключений, когда электропоезд все же направлялся к Каменскому. Это было 31 августа, а также 13 и 14 сентября.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области означает, что электропоезд стартует из Краматорска в 13:00 и прибывает в Днепр в 18:25. Дорога включает три области с 25 промежуточными остановками.

Пассажирам из Донбасса доступны пять станций. Среди них Шпичкино, Ясногорка, Славянск, Шидловская и Бантышево. В Харьковской области запланировано восемь остановок, включая Гусаровку, Барвенково, Языково, Гавриловку, Дубово, Близнецы, Лозовую и Самойловку.

Больше остановок предусмотрено в нашем регионе. Среди двенадцати станций есть Варваровка, Ароматная, Павлоград-1, Орловщина, остановка 156 км, Самар-Днепровский, Кулебовка, Подгородное, Самаровка, остановка 195 км, Нижнеднепровск-Узел и Нижнеднепровск.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили