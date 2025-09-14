Попередні спроби впровадженнянової системи оплати проїзду в Києві не були успішними.

Стартує тестування нової системи оплати проїзду в Києві в приватних маршрутках, але його впровадженню перешкоджають пільгові категорії пасажирів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ГО "Пасажири Києва" на своїй сторінці у Facebook.

Київрада одноголосно підтримала електронний розрахунок на маршрутах приватних перевізників, а профільні департаменти мають протягом місяця розробити план реалізації.

Місто отримало реальну можливість контролювати пасажиропотік та доходи перевізників, що раніше залишалися непрозорими. Електронна система дозволить пасажирам швидше сідати в транспорт, а водіям уникати обробки готівки під час поїздки.

Попередні спроби впровадженнянової системи оплати проїзду в Києві не були успішними. У 2023 році на маршруті №444 тимчасово встановили валідатори, але експеримент завершився демонтажем обладнання. Департамент інформаційно-комунікаційних технологій повідомляє, що система АСОП готова до підключення транспортних засобів. Для запуску необхідно встановити валідатори та укласти договір із КП ГІОЦ.

Основною перешкодою залишаються компенсації за пільговиків. Приватні перевізники отримують лише часткову відшкодування – 8 грн із 15 грн за поїздку пільгового пасажира, і майже 60% користувачів не зареєстровані у Києві, тому компенсація за них не передбачена.

“Компенсація діятиме тільки для зареєстрованих власників "Картки киянина", інші пасажири не підпадають під відшкодування”, — зазначили у ГО.

Департамент інформтехнологій наголошує: правила для місцевих пільговиків має визначити місто, а за національні категорії питання вирішується на державному рівні. Заступник мера Валентин Мондрієвський попередив перевізників: після запуску системи вони матимуть два місяці на підключення, інакше договори розірвуть. Місто готує технологічну карту реалізації петиції з участю кількох департаментів.

