Предыдущие попытки внедрения новой системы оплаты проезда в Киеве не были успешными.

Стартует тестирование новой системы оплаты проезда в Киеве в частных маршрутках, но его внедрению препятствуют льготные категории пассажиров, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет ОО "Пассажиры Киева" на своей странице в Facebook.

Киевсовет единогласно поддержал электронный расчет на маршрутах частных перевозчиков, а профильные департаменты должны в течение месяца разработать план реализации.

Город получил реальную возможность контролировать пассажиропоток и ранее остававшиеся непрозрачными доходы перевозчиков. Электронная система позволит пассажирам быстрее садиться в транспорт, а водителям избегать обработки наличных во время поездки.

Предыдущие попытки внедрения новой системы оплаты проезда в Киеве не были успешными. В 2023 году на маршруте №444 временно установили валидаторы, но эксперимент завершился демонтажем оборудования. Департамент информационно-коммуникационных технологий сообщает, что система АСОП готова к подключению транспортных средств. Для запуска необходимо установить валидаторы и заключить договор с КП ГИОЦ.

Основным препятствием остаются компенсации за льготников. Частные перевозчики получают лишь частичное возмещение – 8 грн. с 15 грн. за поездку льготного пассажира, и почти 60% пользователей не зарегистрированы в Киеве, поэтому компенсация за них не предусмотрена.

"Компенсация будет действовать только для зарегистрированных владельцев "Карты киевлянина", другие пассажиры не подпадают под возмещение" , - отметили в ОО.

Департамент информтехнологий отмечает, что правила для местных льготников должен определить город, а за национальные категории вопрос решается на государственном уровне. Заммэра Валентин Мондриевский предупредил перевозчиков: после запуска системы у них будет два месяца на подключение, иначе договоры разорвутся. Город готовит технологическую карту реализации петиции с участием нескольких департаментов.

