Українці, які через війну залишили свої домівки, мають шанс отримати безкоштовне житло для ВПО в Харкові.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові передбачає квартирний облік, на який потрібно стати у громаді, в яку приїхали переселенці, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається згідно з різними видами квартирного обліку. Кожен із них передбачає інші умови.

Перший вид стосується тих, хто потребує даху над головою для тимчасового проживання. Переселенці можуть отримати соціальне приміщення з комунального фонду тієї громади, де вони перебувають у Єдиній базі даних внутрішньо переміщених осіб.

Ця можливість доступна для всіх, хто не має власного помешкання або володіє лише невеликою часткою, що не відповідає встановленим нормам. У таких випадках безкоштовне житло для ВПО в Харкові дається на рік із можливістю продовження.

Оплата стосується лише комунальних послуг. У першу чергу помешкання надають багатодітним родинам, сім’ям із дітьми, вагітним жінкам, пенсіонерам та людям, чиє помешкання було зруйноване війною або стало непридатним для проживання.

Другий вид обліку - для тих, хто потребує поліпшення житлових умов. У такому випадку переселенцям виділяють приміщення з державного чи громадського фонду без обмеження строку користування.

У майбутньому такі квартири можна приватизувати. Право на це мають учасники бойових дій, люди з інвалідністю через війну, а також родини загиблих військових і захисників. Крім того, цей облік доступний для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування і досягли 16 років.

Третій варіант - це соціальний квартирний облік. Переселенці можуть користуватися дахом над головою за договором найму. Це можуть бути квартири або будинки із соціального житлового фонду.

