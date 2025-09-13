Робота для пенсіонерів у Кривому Розі пропонується кількома підприємствами, які гарантують легальне працевлаштування та стабільний дохід, повідомляє Politeka.

Портал work.ua надає актуальні оголошення про вакансії для людей різного досвіду та рівня підготовки.

У мережі магазинів електроніки «Фокстрот», що функціонує понад три десятиліття в Україні, шукають прибиральницю службових приміщень. Заробітна плата становить 9 000 гривень, передбачений графік 5/2, корпоративний одяг, знижки на продукцію, бонуси від партнерів і можливість брати участь у заходах. Основні обов’язки включають підтримку чистоти торгового залу та охайність службових кімнат.

Підприємство громадського харчування «СервісРестГруп» відкриває вакансію вантажника з оплатою від 9 000 до 10 000 гривень. Кандидатам необхідно бути уважними, пунктуальними та готовими навчатися. До задач входить завантаження та розвантаження товарів, сортування продукції, підготовка до відправки та підтримання порядку на складі. Важливою є готовність працювати в команді та професійно розвиватися.

Компанія «DriveMe», партнер міжнародного сервісу Uklon, пропонує водійську позицію з доходом 25 000–30 000 гривень та можливістю отримувати до 65% від каси. Додатково передбачені премії, комфортний графік, автомобілі у належному технічному стані та повна підтримка під час виконання обов’язків. Вимоги до кандидатів — права категорії B, досвід водіння від дев’яти місяців, акуратність і ввічливість.

Отже, робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні сфери — від прибирання у великих торговельних мережах до логістики та транспорту, забезпечуючи стабільність доходу та офіційні умови праці.

Останні новини України:

