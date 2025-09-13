Работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагается несколькими предприятиями, гарантирующими легальное трудоустройство и стабильный доход, сообщает Politeka.

Портал work.ua предоставляет актуальные объявления о вакансиях для людей разного опыта и уровня подготовки.

В сети магазинов электроники «Фокстрот», функционирующей более трех десятилетий в Украине, ищут уборщицу служебных помещений. Заработная плата составляет 9000 гривен, предусмотрен график 5/2, корпоративная одежда, скидки на продукцию, бонусы от партнеров и возможность участвовать в мероприятиях. Основные обязанности включают поддержание чистоты торгового зала и чистоплотность служебных комнат.

Предприятие общепита «СервисРестГруп» открывает вакансию грузчика с оплатой от 9 000 до 10 000 гривен. Кандидаты должны быть внимательными, пунктуальными и готовыми учиться. В задачи входит загрузка и разгрузка товаров, сортировка продукции, подготовка к отправке и поддержанию порядка на складе. Важна готовность работать в команде и профессионально развиваться.

Компания «DriveMe», партнер международного сервиса Uklon, предлагает позицию водителя с доходом 25 000–30 000 гривен и возможностью получать до 65% от кассы. Дополнительно предусмотрены премии, комфортный график, автомобили в надлежащем техническом состоянии и полная поддержка при исполнении обязанностей. Требования к кандидатам – права категории B, опыт вождения от девяти месяцев, аккуратность и вежливость.

Итак, работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает разные сферы — от уборки в крупных торговых сетях до логистики и транспорта, обеспечивая стабильность дохода и официальные условия труда.

