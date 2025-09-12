Хоча дефіцит овочів у Дніпропетровській області залишається відчутним, нестачі хліба або круп українці не відчують.

Дефіцит овочів у Дніпропетровській області у сезоні 2025/26 загрожує в основному вітчизняним поставкам через низьку врожайність, повідомляє Politeka.

На ринку вже спостерігається скорочення свіжих овочів та фруктів, і експерти прогнозують збереження складної ситуації в найближчі місяці.

Поточний аграрний рік виявився непростим: тривалі морози, нестійкі погодні умови та інші фактори негативно вплинули на стабільність урожаїв. Це підвищує ризики щодо своєчасного постачання продукції у регіоні та інших областях країни.

Весняні й літні аномалії позначилися на більшості культур. Багато фермерів зазнали збитків, а не очікуваного прибутку. Традиційне сезонне здешевлення практично не відбулося, обсяги товарів на ринку залишаються обмеженими, а накопичені запаси на зиму можуть виявитися меншими за звичайні.

У цих умовах зростання цін на свіжі продукти виглядає майже неминучим. Економіст Едуард Каражия пояснює: імпортна продукція здатна стримати різкі коливання ринку. Якщо іноземні овочі не надходитимуть, українські товари подорожчають через відсутність конкуренції. Розширення постачання з-за кордону дозволяє пом’якшити дефіцит та знизити тиск на місцевих виробників.

Хоча дефіцит овочів у Дніпропетровській області залишається відчутним, нестачі хліба або круп українці не відчують. Виробництво зернових перевищує потреби внутрішнього ринку, що гарантує продовольчу безпеку. Водночас експортна структура створює складнощі: більшість доходів відходить трейдерам і логістичним компаніям, а фермери отримують лише невелику частку прибутку, що додатково ускладнює положення вітчизняних аграріїв.

