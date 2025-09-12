Хотя дефицит овощей в Днепропетровской области остается ощутимым, недостатка хлеба или круп украинцы не ощутят.

Дефицит овощей в Днепропетровской области в сезоне 2025/26 грозит в основном отечественным поставкам из-за низкой урожайности, сообщает Politeka.

На рынке уже наблюдается сокращение свежих овощей и фруктов, и эксперты прогнозируют сохранение сложной ситуации в ближайшие месяцы.

Нынешний аграрный год оказался непростым: длительные морозы, неустойчивые погодные условия и другие факторы оказали негативное влияние на стабильность урожаев. Это повышает риски своевременной поставки продукции в регионе и других областях страны.

Весенние и летние аномалии сказались на большинстве культур. Многие фермеры понесли убытки, а не ожидаемую прибыль. Традиционное сезонное удешевление практически не произошло, объемы товаров на рынке остаются ограниченными, а накопленные запасы на зиму могут оказаться меньше обычных.

В этих условиях рост цен на свежие продукты выглядит почти неизбежным. Экономист Эдуард Каражия объясняет: импортная продукция способна умерить резкие колебания рынка. Если иностранные овощи не будут поступать, украинские товары подорожают из-за отсутствия конкуренции. Расширение поставок из-за границы позволяет смягчить дефицит и снизить давление на местных производителей.

Хотя дефицит овощей в Днепропетровской области остается ощутимым, недостатка хлеба или круп украинцы не ощутят. Производство зерновых превышает потребности внутреннего рынка, что гарантирует продовольственную безопасность. В то же время, экспортная структура создает сложности: большинство доходов отходит трейдерам и логистическим компаниям, а фермеры получают лишь небольшую долю прибыли, что дополнительно усложняет положение отечественных аграриев.

