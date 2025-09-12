Жителі регіону вже відчули на собі наслідки підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області відбулося в кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося низки населених пунктів, і для багатьох людей ці зміни стали несподіванкою.

Як інформують у Вознесенській міській раді, у місті ще з початку 2025 року встановлено нові розцінки. Тепер жителі сплачують 34,89 гривні за кубометр централізованого водопостачання та 11,06 за кубометр водовідведення. Для більшості сімей це означає відчутне збільшення витрат щомісяця.

Не оминуло підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області й мешканців Очакова. Тут також ухвалили рішення про нові розцінки на воду. Як пояснюють у місцевій владі, причинами стали подорожчання енергоносіїв і скорочення обсягів водопостачання.

Крім того, технічний стан мереж створив додаткові проблеми, адже в місті регулярно траплялися пориви на каналізаційних колекторах. За офіційною інформацією міської ради, з березня діють нові ціни: водопостачання коштує 90,40 гривень, а водовідведення 101,30.

КП "Очаків-сервіс" повідомляє, що за останні три роки ситуація із самопливними каналізаційними мережами помітно погіршилася. Пошкоджено три колектори, а загальна довжина аварійних ділянок перевищує півтора кілометра.

Це ускладнює роботу системи та змушує витрачати додаткові ресурси на перекачку стоків. Зрозуміло, що всі ці витрати лягають у підсумку на плечі споживачів.

В обласному центрі ситуація теж непроста. У Миколаєві представники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків виступили з критикою двоставкової ціни на опалення, який запровадило підприємство “Миколаївоблтеплоенерго”.

