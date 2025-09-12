Жители региона уже ощутили последствия повышения тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области произошло в нескольких населённых пунктах, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области затронуло ряд населенных пунктов, и для многих людей эти изменения стали неожиданностью.

Как информируют в Вознесенском городском совете, в городе еще с начала 2025 установлены новые расценки. Теперь жители платят 34,89 гривны за кубометр централизованного водоснабжения и 11,06 за кубометр водоотвода. Для большинства семей это означает ощутимое увеличение расходов ежемесячно.

Не обошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области и жителей Очакова. Здесь также было принято решение о новых расценках на воду. Как объясняют в местных властях, причинами стали удорожание энергоносителей и сокращение объемов водоснабжения.

Кроме того, техническое состояние сетей создало дополнительные проблемы, ведь в городе регулярно случались порывы на канализационных коллекторах. По официальной информации городского совета с марта действуют новые цены: водоснабжение стоит 90,40 гривен, а водоотвод 101,30.

КП "Очаков-сервис" сообщает, что за последние три года ситуация с самотечными канализационными сетями заметно ухудшилась. Повреждены три коллектора, а общая длина аварийных участков превышает полтора километра.

Это усложняет работу системы и заставляет тратить дополнительные ресурсы на перекачку стоков. Понятно, что все эти расходы ложатся в итоге на плечи потребителей.

В областном центре ситуация тоже непростая. В Николаеве представители объединений совладельцев многоквартирных домов выступили с критикой двухставочной цены на отопление, введенное предприятием "Николаевоблтеплоэнерго".

