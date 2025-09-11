Готується обмеження руху транспорту в Дніпрі через заплановані будівельні роботи на окремих вулицях міста, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в проєкті розпорядження міського голови Бориса Філатова.

У Соборному районі мешканців та водіїв очікують суттєві зміни у схемі дорожнього пересування. Упродовж цілого місяця буде обмеження руху транспорту в Дніпрі. Причиною цього стало масштабне будівництво нової кабельної лінії, яке, згідно з офіційним розпорядженням міської ради, розпочнеться вже 19 вересня.

Згідно з ухваленим рішенням, роботи розтягнуться з 19 вересня по 18 жовтня. Саме у цей період проїжджа частина на окремих вулицях району буде тимчасово звужена. Йдеться про ділянки на вулиці Героїв Рятувальників, неподалік житлових будинків під номером 4 та номером 27, а також на провулку Крута Балка.

Безпосереднім виконавцем будівництва визначено товариство з обмеженою відповідальністю «СП Будзв’язок». Компанія отримала зобов’язання погодити тимчасову схему руху з патрульною поліцією, щоб уникнути хаосу на дорогах та забезпечити належний рівень безпеки для всіх учасників. Крім того, підрядник повинен встановити всі необхідні попереджувальні та інформаційні дорожні знаки, що вкажуть водіям на зміни у схемі.

Окрему увагу приділили пішоходам. Для них обіцяють облаштувати безпечні маршрути, аби мешканці району могли безперешкодно й комфортно пересуватися навіть у зоні проведення робіт.

Після завершення робіт, а саме після 18 жовтня, будівельники повинні виконати низку зобов’язань. Зокрема, прибрати всі тимчасові огорожі та дорожні знаки, відновити пошкоджене асфальтове покриття та впорядкувати прилеглу територію. Саме тоді знімуть обмеження руху транспорту в Дніпрі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.