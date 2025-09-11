Готовится ограничение движения транспорта в Днепре из-за запланированных строительных работ на отдельных улицах города, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в проекте распоряжения городского головы Бориса Филатова.

В Соборном районе жителей и водителей ожидают существенных изменений в схеме дорожного передвижения. В течение месяца будет ограничение движения транспорта в Днепре. Причиной этого стало масштабное строительство новой кабельной линии, которое согласно официальному распоряжению городского совета начнется уже 19 сентября.

Согласно принятому решению, работы растянутся с 19 сентября по 18 октября. Именно в этот период проезжая часть на отдельных улицах района будет временно заужена. Речь идет об участках на улице Героев Спасателей, недалеко от жилых домов под номером 4 и номером 27, а также на переулке Крутая Балка.

Непосредственным исполнителем строительства определено общество с ограниченной ответственностью «СП Стройсвязь». Компания получила обязательство согласовать временную схему движения с патрульной полицией во избежание хаоса на дорогах и обеспечить надлежащий уровень безопасности для всех участников. Кроме того, подрядчик должен установить все необходимые уведомительные и информационные дорожные знаки, которые укажут водителям изменения в схеме.

Отдельное внимание было уделено пешеходам. Для них обещают обустроить безопасные маршруты, чтобы жители района могли беспрепятственно и комфортно передвигаться в зоне проведения работ.

После завершения работ, а именно после 18 октября, строители должны выполнить ряд обязательств. В частности, убрать все временные ограждения и дорожные знаки, восстановить поврежденное асфальтовое покрытие и привести в порядок прилегающую территорию. В это время снимут ограничения движения транспорта в Днепре.

