Літні громадяни, окрім стандартної щомісячної пенсії, можуть отримувати додаткові грошові доплати для пенсіонерів у Київській області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в Законі «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Передбачена спеціальна соціальна підтримка для самотніх літніх людей, які через погіршення стану здоров’я потребують постійного стороннього догляду.

Йдеться про пенсіонерів віком понад 80 років. Для них держава запровадила можливість отримувати додаткову доплату для пенсіонерів у Київській областії. На сьогоднішній день розмір її становить 944,40 гривні щомісяця.

Право на цю надбавку мають особи, які вже отримують пенсію за віком. Таке положення закріплене у Законі України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». Ця норма гарантує, що найбільш уразлива категорія літніх людей не залишиться без уваги та підтримки з боку держави.

Щоб оформити право на доплату для пенсіонерів у Київській області, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України та надати визначений пакет документів. Головним підтвердженням потреби у догляді є медична довідка, видана лікарсько-консультаційною комісією (ЛКК).

У ній обов’язково має бути зазначено, що особа дійсно потребує постійного стороннього догляду. Варто підкреслити, що якщо такий документ був виданий ще у 2020 році і містить позначку «безстроково», його також визнають чинним, і повторно отримувати довідку не обов’язково.

Окрім довідки ЛКК, від заявника вимагається подати ще кілька документів. Це, зокрема, довідка про склад сім’ї, яка підтверджує факт самотності, а також офіційне підтвердження того, що у пенсіонера немає працездатних родичів, здатних здійснювати догляд. Крім цього, необхідна й власноруч написана заява до сервісного центру Пенсійного фонду України із проханням призначити доплату.

Після подання повного пакета документів рішення про призначення надбавки ухвалюється у найкоротші строки. Практика показує, що бюрократичні процедури займають мінімум часу, адже йдеться про людей, які справді потребують невідкладної підтримки.

Таким чином, вже найближчим часом після звернення літні громадяни можуть почати отримувати додаткові кошти разом із основною пенсією, що дає їм змогу покращити якість життя та забезпечити собі необхідний догляд.

