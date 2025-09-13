Чтобы оформить право на доплату пенсионерам в Киевской области, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины и предоставить определенный пакет документов.

Пожилые граждане кроме стандартной ежемесячной пенсии могут получать дополнительные денежные доплаты для пенсионеров в Киевской области.

Об этом говорится в Законе «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Предусмотрена специальная социальная поддержка для одиноких пожилых людей, которые из-за ухудшения состояния здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Речь идет о пенсионерах старше 80 лет. Для них государство ввело возможность получать дополнительную доплату для пенсионеров в Киевской области. На сегодняшний день ее размер составляет 944,40 гривны ежемесячно.

Право на эту надбавку имеют лица, уже получающие пенсию по возрасту. Такое положение закреплено в Законе Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью". Эта норма гарантирует, что наиболее уязвимая категория пожилых людей не останется без внимания и поддержки со стороны государства.

Чтобы оформить право на доплату пенсионерам в Киевской области, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины и предоставить определенный пакет документов. Главным подтверждением потребности в уходе медицинская справка, выданная врачебно-консультационной комиссией (ЛКК).

В ней обязательно должно быть указано, что лицо действительно нуждается в постоянном постороннем уходе. Следует подчеркнуть, что если такой документ был издан еще в 2020 году и содержит отметку «бессрочно», его также признают действующим и повторно получать справку не обязательно.

Кроме справки ЛКК, от заявителя требуется подать еще несколько документов. Это, в частности, справка о составе семьи, подтверждающая факт одиночества, а также официальное подтверждение того, что у пенсионера нет трудоспособных родственников, способных осуществлять уход. Кроме этого, необходимо и собственноручно написано заявление в сервисный центр Пенсионного фонда Украины с просьбой назначить доплату.

После представления полного пакета документов решение о назначении надбавки принимается в кратчайшие сроки. Практика показывает, что бюрократические процедуры занимают минимум времени, ведь речь идет о людях, действительно нуждающихся в неотложной поддержке.

Таким образом, уже в ближайшее время после обращения пожилые граждане могут начать получать дополнительные средства вместе с основной пенсией, что позволяет им улучшить качество жизни и обеспечить себе необходимый уход.

