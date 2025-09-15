Право на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області мають особи, що відповідають певним вимогам.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області надається лише 60-річним українцям, які відповідають певним умовам та критеріям відбору, пише Politeka.

Як йдеться на сайті "Дії", водночас потрібно відповідати критеріям и умовам відбору.

Українські громадяни, які досягли 60-річного віку, але не мають необхідного страхового стажу для оформлення пенсії, можуть отримати щомісячну грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області.

Така виплата надається лише тим, хто відповідає встановленим критеріям та умовам відбору, і спрямована на підтримку осіб у складних матеріальних умовах.

Право на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області мають особи, що відповідають наступним вимогам:

Мають щонайменше 15 років страхового стажу.

Не отримують інших пенсій або державних соціальних виплат.

Перебувають у складному матеріальному становищі та не мають інших джерел доходу.

Розмір визначається індивідуально для кожного отримувача. Він розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середньомісячним доходом на одного члена сім’ї за останні шість місяців. Максимальна сума такої виплати у 2025 році становить 3 028 гривень.

Для оформлення допомоги необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання. При собі слід мати наступні документи:

Заяву на отримання допомоги.

Паспорт громадянина України.

Ідентифікаційний код.

Довідку з Пенсійного фонду про страховий стаж.

Довідку про склад сім’ї та місце проживання.

Декларацію про доходи та майновий стан за останні шість місяців.

Рішення про призначення або відмову у наданні допомоги ухвалюється протягом 10 днів після подання повного пакета документів.

Такий механізм гарантує, що фінансова підтримка буде надана вчасно тим, хто її найбільше потребує, забезпечуючи мінімальний рівень соціальної захищеності громадян, які не можуть оформити пенсію за віком через недостатній страховий стаж.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.

Також Politeka писала, Пенсія на Київщині: ПФУ звинуватив жінку в безпричинному отриманні 125 тисяч гривень, суд виніс рішення.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди можна звернутися.