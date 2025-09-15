Право на получение денежной помощи для пенсионеров в Киевской области имеют лица, отвечающие некоторым требованиям.

Как говорится на сайте "Дії", нужно соответствовать критериям и условиям отбора.

Украинские граждане, достигшие 60-летнего возраста, но не имеющие необходимого страхового стажа для оформления пенсии, могут получить ежемесячное пособие для пенсионеров в Киевской области.

Такая выплата предоставляется только тем, кто отвечает установленным критериям и условиям отбора и направлена ​​на поддержку лиц в сложных материальных условиях.

Право на получение денежной помощи для пенсионеров в Киевской области имеют лица, отвечающие следующим требованиям:

Имеют не менее 15 лет страхового стажа.

Не получают других пенсий или государственных социальных выплат.

Состоят в сложном материальном положении и не имеют других источников дохода.

Размер определяется индивидуально для каждого получателя. Он рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным доходом на одного члена семьи за последние шесть месяцев. Максимальная сумма такой выплаты в 2025 году составляет 3028 гривен.

Для оформления помощи необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. При себе следует иметь следующие документы:

Заявление о получении помощи.

Паспорт гражданина Украины.

Идентификационный код.

Справка из Пенсионного фонда о страховом стаже.

Справку о составе семьи и месте жительства.

Декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев.

Решение о назначении или отказе в оказании помощи принимается в течение 10 дней после предоставления полного пакета документов.

Такой механизм гарантирует, что финансовая поддержка будет оказана вовремя тем, кто в ней больше всего нуждается, обеспечивая минимальный уровень социальной защищенности граждан, которые не могут оформить пенсию по возрасту из-за недостаточного страхового стажа.

