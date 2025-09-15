Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется только 60-летним украинцам, которые отвечают определенным условиям и критериям отбора, пишет Politeka.
Как говорится на сайте "Дії", нужно соответствовать критериям и условиям отбора.
Украинские граждане, достигшие 60-летнего возраста, но не имеющие необходимого страхового стажа для оформления пенсии, могут получить ежемесячное пособие для пенсионеров в Киевской области.
Такая выплата предоставляется только тем, кто отвечает установленным критериям и условиям отбора и направлена на поддержку лиц в сложных материальных условиях.
Право на получение денежной помощи для пенсионеров в Киевской области имеют лица, отвечающие следующим требованиям:
- Имеют не менее 15 лет страхового стажа.
- Не получают других пенсий или государственных социальных выплат.
- Состоят в сложном материальном положении и не имеют других источников дохода.
Размер определяется индивидуально для каждого получателя. Он рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным доходом на одного члена семьи за последние шесть месяцев. Максимальная сумма такой выплаты в 2025 году составляет 3028 гривен.
Для оформления помощи необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. При себе следует иметь следующие документы:
- Заявление о получении помощи.
- Паспорт гражданина Украины.
- Идентификационный код.
- Справка из Пенсионного фонда о страховом стаже.
- Справку о составе семьи и месте жительства.
- Декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев.
Решение о назначении или отказе в оказании помощи принимается в течение 10 дней после предоставления полного пакета документов.
Такой механизм гарантирует, что финансовая поддержка будет оказана вовремя тем, кто в ней больше всего нуждается, обеспечивая минимальный уровень социальной защищенности граждан, которые не могут оформить пенсию по возрасту из-за недостаточного страхового стажа.
