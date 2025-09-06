Просимо пасажирів враховувати зміни при плануванні поїздок і користуватися інформацією нового графіка руху транспорту.

Цими вихідними діятиме новий графік руху транспорту в Києві через заплановані продовольчі ярмарки, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Центр транпортних стратегій.

Вони відбудуться на вулицях Голосіївській, Йорданській, Татарській, Сержа Лифаря, Академіка Шалімова та Сулеймана Стальського. У зв’язку з цим низка автобусів та тролейбус №34 курсуватиме за зміненими маршрутами.

У суботу, 6 вересня, зміни торкнуться автобусів №2, 39, 98, 110 та тролейбуса №34.

Зокрема, автобус №2 рухатиметься від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі через бульв. Вацлава Гавела без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска, потім – вул. Віталія Скакуна і далі за основною схемою.

№39 прямує до Лисогірського провулку через просп. Голосіївський, проспект Науки, вул. Лисогірську та пров. Лисогірський, у зворотному напрямку – за стандартним маршрутом.

№98 курсує вул. Радунською, вул. Будищанською, вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона), вул. Олександри Екстер, проспект Червоної Калини, вул. Сержа Лифаря, вул. Пухівську до ТЕЦ-6.

№110 слідує вул. Радунською, вул. Лісківською, вул. Милославською, вул. Градинською, вул. Оноре де Бальзака, вул. Олександри Екстер, просп. Червоної Калини, вул. Сержа Лифаря, вул. Миколи Закревського до ст. м. "Площа Українських Героїв".

У неділю, 7 вересня, зміняться маршрути автобусів №31, 110 та 112.

№31 прямує від ст. м. «Політехнічний інститут» через проспект Берестейський, вул. Богдана Гаврилишина, вул. Довнар-Запольського, вул. Дегтярівську, вул. Білоруську, вул. Деревлянську, вул. Юрія Іллєнка, вул. Академіка Ромоданова, вул. Загорівську, вул. Князя Володимира Мономаха до вул. Татарської.

№110 та 112 рухатимуться від ст. м. "Площа Українських Героїв" та ст. м. "Лук’янівська" до вул. Райдужної, далі – вул. Івана Микитенка, вул. Сірожупанників, вул. Сулеймана Стальського, у зворотному напрямку без змін.

Тролейбус №34 курсує від вул. Північної до проспекту Степана Бандери.

Просимо пасажирів враховувати зміни при плануванні поїздок і користуватися інформацією нового графіка руху транспорту в Києві для комфортного пересування вихідними.

