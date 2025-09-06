В эти выходные будет действовать новый график движения транспорта в Киеве через запланированные продовольственные ярмарки, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Центр транспортных стратегий.

Они состоятся на улицах Голосеевской, Иорданской, Татарской, Сержа Лифаря, Академика Шалимова и Сулеймана Стальского. В связи с этим, ряд автобусов и троллейбус №34 будет курсировать по измененным маршрутам.

В субботу, 6 сентября, изменения коснутся автобусов №2, 39, 98, 110 и троллейбуса №34.

В частности, автобус №2 будет двигаться от ул. Вахтанга Кикабидзе по просп. Отрадного по собственному маршруту, далее через бульв. Вацлава Гавела без прибытия на просп. Отрадный, ул. Академика Шалимова и ул. Академика Стражеско, затем – ул. Виталия Скакуна и дальше по основной схеме.

№39 следует к Лысогорскому переулку через просп. Голосеевский, проспект Науки, ул. Лысогорскую и пер. Лысогорский, в обратном направлении – по стандартному маршруту.

№98 курсирует по ул. Радунской, ул. Будищанской, ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона), ул. Александры Экстер, проспект Червоной Калины, ул. Сержа Лифаря, ул. Пуховскую в ТЭЦ-6.

№110 следует ул. Радунской, ул. Лисковской, ул. Милославской, ул. Градинской, ул. Оноре Бальзака, ул. Александры Экстер, просп. Червоной Калины, ул. Сержа Лифаря, ул. Николая Закревского в ст. м. "Площадь Украинских Героев".

В воскресенье, 7 сентября, изменятся маршруты автобусов №31, 110 и 112.

№31 следует от ст. м. "Политехнический институт" через проспект Берестейский, ул. Богдана Гаврилишина, ул. Довнар-Запольского, ул. Дегтяревская, ул. Белорусскую, ул. Деревлянская, ул. Юрия Ильенко, ул. Академика Ромоданова, ул. Загоровская, ул. Князя Владимира Мономаха на ул. Татарской.

№110 и 112 будут двигаться от ст. м. "Площадь Украинских Героев" и ст. м. "Лукьяновская" до ул. Радужной, далее – ул. Ивана Микитенко, ул. Серожупанников, ул. Сулеймана Стальского в обратном направлении без изменений.

Троллейбус №34 курсирует от ул. Северной до проспекта Степана Бандеры.

Просим пассажиров учитывать изменения при планировании поездок и пользоваться информацией нового графика движения транспорта в Киеве для комфортного передвижения по выходным.

