Робота для пенсіонерів у Львові охоплює логістику, кулінарію та легку промисловість.

Робота для пенсіонерів у Львові пропонує широкий вибір вакансій у різних сферах, дозволяючи обирати позиції відповідно до досвіду та навичок, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції можна знайти на сайті work.ua, де вказані умови праці, графік та розмір оплати.

Компанія «Доглянуто» шукає клінерів для прибирання житлових приміщень. Співробітники виконують генеральне та підтримуюче прибирання, працюючи кілька днів на тиждень із навантаженням 5–10 годин. Зарплата коливається від 20 000 до 30 000 гривень. Роботодавець забезпечує форму та приладдя для роботи. Досвід вітається, але не є обов’язковим.

В кулінарній галузі мережі Tomatina, NOA, Emily, Poke Lulu та Una Pinsa пропонують вакансії пекаря. Графік позмінний — 2–2 або 3–3. Оплата стартує від 26 000 гривень на місяць або 1200 грн за зміну. Працівникам надається безкоштовне харчування, знижки на меню, доступ до спортзалу та премії за рекомендацію нових співробітників. Обов’язки включають випікання чізкейків, булочок, штруделів та підтримку чистоти на кухні.

Бренд HUKH запрошує швачок для виготовлення одягу. Необхідні акуратність, уважність та професійні навички. Працівник контролює якість готових виробів і виконує повний цикл виробництва. Пропонуються офіційне працевлаштування, зарплата 25 000–35 000 гривень, сучасний цех та можливість кар’єрного зростання. Графік можна погодити індивідуально.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові охоплює логістику, кулінарію та легку промисловість, забезпечує стабільний дохід, офіційне оформлення та перспективи професійного розвитку, даючи літнім людям можливість залишатися активними та самостійними.

