Работа для пенсионеров во Львове включает логистику, кулинарию и легкую промышленность.

Работа для пенсионеров во Львове предлагает широкий выбор вакансий в разных сферах, позволяя выбирать позиции в соответствии с опытом и навыками, сообщает Politeka.

Актуальные предложения можно найти на сайте work.ua , где указаны условия труда, график и размер оплаты.

Компания «Ухожено» ищет клинеров для уборки жилых помещений. Сотрудники выполняют генеральную и поддерживающую уборку, работая несколько дней в неделю с нагрузкой 5–10 часов. Зарплата колеблется от 20000 до 30000 гривен. Работодатель обеспечивает форму и принадлежности для работы. Опыт приветствуется, но не обязателен.

В кулинарной отрасли сети Tomatina, NOA, Emily, Poke Lulu и Una Pinsa предлагают вакансии пекаря . График посменный - 2-2 или 3-3. Оплата стартует от 26000 гривен в месяц или 1200 грн в смену. Работникам предоставляется бесплатное питание, скидки на меню, доступ в спортзал и премии за рекомендацию новых сотрудников. Обязанности включают выпечку чизкейков, булочек, штруделей и поддержку чистоты на кухне.

Бренд HUKH приглашает швей для изготовления одежды. Необходимы аккуратность, внимательность и профессиональные навыки. Работник контролирует качество готовых изделий и выполняет полный цикл производства. Предлагаются официальное трудоустройство, зарплата 25000-35000 гривен, современный цех и возможность карьерного роста. График можно согласовать индивидуально.

Итак, работа для пенсионеров во Львове включает логистику, кулинарию и легкую промышленность, обеспечивает стабильный доход, официальное оформление и перспективы профессионального развития, давая пожилым людям возможность оставаться активными и самостоятельными.

