Подібні випадки здатні спричинити ще більший дефіцит продуктів у Полтавській області та додаткове підвищення вартості хліба.

Дефіцит продуктів у Полтавській області вже може відчуватися через ймовірне підвищення цін на хліб у найближчі місяці, повідомляє Politeka.

Жителі регіону починають планувати сімейні бюджети з урахуванням можливого подорожчання основного продукту харчування.

За оцінками фахівців, стандартний пшеничний батон може подорожчати до 55 гривень, що становить приблизно 20–25% вище, ніж нинішні ціни. Головною причиною цього зростання та дефіциту називають збільшення витрат на пальне, яке прямо впливає на доставку сировини та транспортування готових виробів до магазинів.

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, пояснює, що Україна має достатні обсяги пшениці та виробничі потужності, але вартість пального залишається визначальним чинником у формуванні кінцевої ціни. Підвищення витрат на логістику поступово, але помітно відображається на вартості хлібобулочних виробів.

На стабільність цін можуть вплинути й надзвичайні обставини, наприклад руйнування хлібозаводів або логістичної інфраструктури внаслідок ракетних ударів російської федерації. Подібні випадки здатні спричинити ще більший дефіцит продуктів у Полтавській області та додаткове підвищення вартості хліба.

Станом на початок серпня 2025 року середні розцінки у магазинах України виглядали так: батон «Рум’янець» нарізний вагою 450 грамів — 27,90 грн; пшеничний хліб 600–650 грамів — 42,99–44,72 грн; житній «Бородинський» 300 грамів — 44,90 грн. Підвищення до 55 гривень створить помітне фінансове навантаження для родин із обмеженим бюджетом.

Економісти радять українцям заздалегідь планувати закупівлі, шукати акційні пропозиції та розраховувати витрати на продукти заздалегідь. Подорожчання хліба стане чітким сигналом для споживачів і вплине на загальний рівень витрат домогосподарств найближчим часом.

Джерело: AgroWeek.

