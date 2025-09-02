Дотримання цих правил дозволить продовжити отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі.

Деякі громадяни можуть втратити грошову допомогу для пенсіонерів у Запоріжжі з 1 жовтня, якщо не виконають вимоги щодо підтвердження особи, повідомляє Politeka.

Пенсійний фонд України наголошує, що всі отримувачі соціальних виплат мають пройти обов’язкову ідентифікацію.

Зараз саме ПФУ відповідає за адміністрування та нарахування 39 видів допомоги, які раніше контролювали органи соцзахисту. Відповідно, кожен, хто користується виплатами, має оновити свої дані, щоб уникнути призупинення нарахувань.

Причиною перевірки стали активні внутрішні переселення громадян. Через зміну місця проживання частина виплат надходила не за адресою, що створювало ризики шахрайських дій. Пенсійний фонд вирішив систематизувати інформацію та підтвердити законність нарахувань.

Обов’язкову ідентифікацію повинні пройти люди з інвалідністю, особи, які здійснюють догляд за ними, малозабезпечені сім’ї, самотні матері, а також діти та дорослі з інвалідністю з дитинства. Крім того, перевірка стосується неповнолітніх, які отримують допомогу через несплату аліментів або відсутність утримання від батьків, а також пенсіонерів без права на пенсію.

Окрему увагу приділено мешканцям прифронтових і окупованих територій, які користувалися соціальною підтримкою з лютого 2022 року до червня 2025 року.

Процедуру можна виконати кількома способами, проте найзручніше особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання. Дотримання цих правил дозволить продовжити отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі та інших державних виплат без перерви, гарантуючи стабільну підтримку в умовах змінного життя.

