Соблюдение этих правил позволит продолжить получение денежной помощи для пенсионеров в Запорожье.

Некоторые граждане могут потерять денежную помощь для пенсионеров в Запорожье с 1 октября, если не выполнят требования подтверждения личности, сообщает Politeka.

Пенсионный фонд Украины отмечает , что все получатели социальных выплат должны пройти обязательную идентификацию.

Сейчас именно ПФУ отвечает за администрирование и начисление 39 видов помощи, ранее контролируемых органами соцзащиты. Соответственно, каждый, кто пользуется выплатами, должен обновить свои данные во избежание приостановки начислений.

Причиной проверки стали активные переселения граждан. Из-за смены места жительства часть выплат поступала не по адресу, что создавало риски мошеннических действий. Пенсионный фонд решил систематизировать информацию и подтвердить законность начислений.

Обязательную идентификацию должны пройти люди с инвалидностью, лица, осуществляющие уход за ними, малообеспеченные семьи, одинокие матери, а также дети и взрослые с инвалидностью с детства. Кроме того, проверка касается несовершеннолетних, получающих пособие по неуплате алиментов или отсутствию удержания от родителей, а также пенсионеров без права на пенсию.

Отдельное внимание уделено жителям прифронтовых и оккупированных территорий, которые пользовались социальной поддержкой с февраля 2022 по июнь 2025 года.

Процедуру можно выполнить несколькими способами, однако удобнее всего обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда по месту жительства. Соблюдение этих правил позволит продолжить получение денежной помощи для пенсионеров в Запорожье и других государственных выплат без перерыва, гарантируя стабильную поддержку в условиях переменной жизни.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: украинцам предлагают выгодные вакансии, где будут платить от 17 тысяч.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: где готовы платить от 15 тысяч.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье: украинцев предупредили, при какой ситуации заморозят выплату.